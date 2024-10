Creat: Actualitzat:

Dir que l’1, 2, 3 és el millor concurs televisiu que s’ha pogut veure, i disfrutar, en aquest país, és dir Narciso Ibáñez Serrador. Dit això, i reconeixent que el presentador que va obrir la pantalla als milions d’espectadors de l’única cadena que es podia sintonitzar a casa va ser Kiko Ledgard, la responsable, ja a tot color, que va convertir el joc en un fenomen mediàtic va ser la cubana Mayra Gómez Kemp (Havana, 1948), que acaba de morir després de lluitar durant anys amb greus problemes de salut. Mayra, que va debutar a RTVE amb 625 líneas, a més de provar sort en la música com a integrant del Trío Acuario, va elevar l’1, 2, 3 a la categoria d’icona mediàtica entre 1982 i 1988, la seua època daurada, per la seua professionalitat, el sentit de l’humor, la química amb Chicho i com a introductora a la petita pantalla de futures estrelles (bé, algunes ja ho eren) com Lydia Bosch, Kim Manning, Arévalo, Antonio Ozores, Beatriz Carnaval, Raúl Sénder, el Dúo Sacapuntas, Nina, Las Hurtado i fins i tot Tricicle. I, a més a més, va encunyar una frase mítica: “I fins aquí puc llegir.”