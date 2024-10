És com un cercle viciós

Creat: Actualitzat:

A Mediaset, i sobretot a Telecinco, l’estratègia és idèntica per a tothom. Es busca una polèmica, real o unflada fora de mida. Una vegada anunciada, es reparteix el joc entre els protagonistes. Primer un. Després l’altre, i si l’acord econòmic ho permet, els dos alhora. I així, en un bucle interminable, van desfilant pels programes de màxima audiència (primer era el De Luxe i ara el De Viernes) convenientment promocionats en els programes satèl·lit. L’últim filó l’han trobat en José María Almoguera, que es veu que li ha trobat el gust a ser carn de canó, suculentament pagada, és clar, als més despietats platós, per deixar com un drap brut la seua mare, Carmen Borrego (per si no hi cauen, la filla de María Teresa Campos), que es troba la pobra en hores baixes. Com a secundàries de luxe, i mai millor dit, apareixen la seua tia, Terelu Campos, la seua cosina germana Alejandra Rubio i, com a grande finale, el seu ex, la mare del seu fill. Un totum revolutum que sembla que no tingui final. És més, Almoguera ja ha firmat per ser un pròxim “supervivent”.