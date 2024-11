Entusiasme no indescriptible

Creat: Actualitzat:

La 1 de RTVE ha estrenat, en la nit dels dimecres, Detective Touré, un neo-noir que té la virtut d’estar programat per a sis entregues, i que gira entorn d’un emigrant tafaner que es guanya l’aliment com a fals vident en un humil barri de l’extraradi bilbaí fins que una alta executiva li ofereix 100 euros per seguir el seu marit sospitós d’adulteri. Doncs bé, vist el primer capítol, a casa ens va provocar, parafrasejant un bon amic, un entusiasme, sí, però no indescriptible, a l’espera del desenvolupament de les subtrames, com la de la tensió sexual no resolta del protagonista amb la farmacèutica del barri, i una reflexió: si s’utilitza el contrast racial per denunciar un fet és que la cosa gaire resolta encara no està. Dit això i reconeixent que les 22.50 no són hores per a una estrena, Detective Touré va funcionar amb un 11,9 aprofitant el rebuf anterior provocat per La Revuelta de Broncano (14,9), la qual cosa va permetre que la pública superés la dupla d’Antena 3: El Hormiguero (12,9) i Mask Singer (11,9).