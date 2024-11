Hi ha vida després de la tele

Creat: Actualitzat:

Encara que hi hagi personal que es resisteix a acceptar-ho (com Jorge Javier Vázquez o Pablo Motos i les seues pràctiques per prendre convidats a la competència, de les quals parlarem demà), el cert és que sense la tele es pot viure. Potser no tan folgadament, si no s’ha sabut estalviar de cara a un demà, però sens dubte més tranquils i probablement millor. L’últim exemple ens l’ha brindat Lorena Berdún (Madrid, 1977). Una periodista, sexòloga amb incursions com a actriu en sèries, pel·lícules i teatre, que va assolir gran fama a finals dels 90, quan a la SER presentava el mític ¿En tu casa o en la mía?, en el qual obria micro als oients per parlar de sexe sense embuts, la qual cosa en aquest país, sent com és encara un tema tabú, tenia el seu què. La cosa va continuar, amb èxit s’entén, a RTVE quan, entre 2004 i 2005, va presentar Dos rombos on, a més de sentir-se, va visualitzar les pràctiques sexuals a la petita pantalla. Després, tret d’esporàdiques presències, va desaparèixer de la circulació. Ara s’ha sabut que viu feliç com un anís amb el seu blog i la seua consulta privada.