Rebaixes nadalenques

Quan s’atansen aquestes entranyables dates, les cadenes aprofiten per retocar programacions tallant el cap a aquells programes que, pel motiu que sigui, no han assolit els objectius fixats en el moment de l’estrena. A Mediaset, per exemple, li han caigut els problemes per partida doble. D’una banda, han fulminat els Mozos de Arousa, les estrelles del concurs Reacción en cadena que fins i tot han estat defenestrats per un enfrontament personal amb la casa de les campanades per rebre el 2025 (no hi ha encara versió oficial dels fets succeïts ni probablement n’hi haurà) però és que, en pocs dies, s’han carregat també el concurs ¡Boom!, aquell que van recuperar d’Atresmedia per col·locar-lo a la graella intentant mantenir el seu nivell. No ha estat així. En dos mesos, Christian Gálvez, un bon presentador, però certament amb mala sort en els seus projectes, no ha superat l’anterior presentador d’Antena 3, Juanra Bonet. Els índexs d’audiència han estat tan baixos que desapareixerà de la graella abans de Nadal. I a Jorge Javier li passarà el mateix.