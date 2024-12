Per pressupost no queda...

Creat: Actualitzat:

Mask Singer és un programa de pressupost llarg. Es nota, però no acaba d’arrasar en audiència. Potser és el dia d’emissió i l’hora: dimecres acabant, sent jornada laboral, prop de la una de la matinada i més encara tractant-se d’un xou blanc i familiar. Potser sobren els gestos i ganyotes sobreactuats dels endevins, sobretot els de Los Javis. Enrique Valls, bregat en mil batalles, fa el que pot, però no arriba.. Van començar setze emmascarats. En queden tan sols tres (Cobra, Mosca i Tiburón). Per contra, als altres tretze ja se’ls han vist les cares, i quines cares, encara que alguns, per contracte, només podien estar a plató un o dos programes com a màxim (tranquils, que s’emet en fals directe gravat i editat convenientment): Carl Lewis, l’exatleta; Ana Obregón, José Luis Rodríguez El Puma, Manuela Carmena, María José Campanario, Fernando Verdasco, Ana Boyer, Bárbara Rey, Miguel Ángel Revilla, Antonio Lobato, Glòria Serra, David Hasselhoff (el d’El coche fantástico) i Esther Cañadas. Per famosos, doncs, que no quedi la cosa.