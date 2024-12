Estan saturant el mercat

Creat: Actualitzat:

Probablement no se n’adonen, obsessionats com estan per guanyar audiència i abundants beneficis, que també, amb publicitat i patrocinadors, però el cas és que les guerres televisives a base d’“ets una mala mare” i “tu un pitjor fill” han arribat a cansar el personal. El mercat ja comença a estar saturat que desacords familiars copin les graelles televisives i, a més, amb la sensació que res, o gairebé res, del que s’explica és veritat. Tot està pensat com un espectacle, perfectament minutat, per provocar una reacció acceptació/rebuig en els teleespectadors. I com que al seu vocabulari no tenen la paraula descans, segueixen, i segueixen, parlant sempre del mateix en tres o més especials. I passa el que passa. Aquest divendres, amb l’enèsim xou de Bárbara Rey que, la veritat, té zero credibilitat, aquesta vegada tenint-se-les amb el seu fill, clar, a distància, ha ensopegat en un escull. La voz d’Antena 3 en la seua última semifinal va dominar la nit amb un 13,2 mentre que el De viernes de Bea Archidona i Santi Acosta no va passar del 10,1. Per fer-s’ho mirar.