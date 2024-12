‘El Grand Prix’ de Nadal

Creat: Actualitzat:

De la mateixa manera que ens fem creus que RTVE hagi cancel·lat, tenint-lo fet a més, l’especial de Nadal presentat per Broncano, per respecte a Raphael, substituint-lo per un low-cost, dit sigui amb tots els respectes, per una pel·lícula de José Mota i Pepe Viyuela, que és el mateix que renunciar a lluitar per l’audiència, no podem sinó aplaudir que hagin inclòs al menú nadalenc uns especials de l’estiuenc El Grand Prix. A La 1 s’han muntat una espècie de Final Four entre els campions i els subcampions de les edicions del 2023 i del 2024: Alfacar, Binissalem, Olvera i Aguilar de Campoo. Les proves han estat adaptades a l’època de l’any en la qual seran emeses (porten unes setmanes ja gravades) i es manté l’equip de presentadors: Ramón García, Cristinini, Wilbur, La Vaquilla, Nico el Tiranosaurio Rex, i s’inclou també un Youtuber, per estar al dia: Mikecrach. La part bona d’El Grand Prix, o el de l’estiu, és que pots aixecar-te del sofà i perdre’t uns quants minuts, i no passa absolutament res. Li enganxes fàcilment el fil.