Belén, l’empoderada

Creat: Actualitzat:

A casa, ho he de confessar, no acabem de veure les virtuts que, sens dubte, atresora un animal televisiu com Belén Esteban. Però ella té la seua estrebada popular, en un sector de públic molt determinat, però que cada vegada que apareix en un programa l’audiència es dispara. Ja ho vam escriure aquí mateix. Va ser a finals d’any a El Hormiguero i va destrossar el seu rival de La 1. A la setmana se’n va anar a La revuelta i Pablo Motos va desaparèixer del mapa. Ara ha tornat a casa Broncano i l’espai ha arribat a rivets insospitats des de la seua entrada a plató amb la pulla dels presentadors. “Quin ensurt, pensàvem que eren els d’Advocats Cristians!”, fins que es va autoconvidar al casament de Lalachus, va ballar amb ella i va fer asseure la col·laboradora i el presentador al sofà, per posar-se ella al capdavant del programa i preguntar-los allò dels diners al compte i les seues relacions sexuals en les últimes setmanes. Va guanyar audiència sense parar fins al punt que ens tornem a preguntar el mateix. A què estan esperant per fitxar-la i donar-li un programa, el que sigui, i a triomfar, que són dos dies?