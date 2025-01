‘Atrapa un millón’, el comodí

Creat: Actualitzat:

Atrapa un millón, un programa creat per Gestmusic-Endemol que beu de les fonts d’un clàssic de la televisió britànica, és un veritable comodí. Antena 3 va i el grava. El té durant mesos a l’arxiu i quan convé, li treu la pols i el presenta com a estrena d’una nova temporada. I fa bé. No decep mai. No és mai el líder d’audiència en el seu dia d’emissió, però no baixa mai dels dos dígits. Ara l’emeten la nit dels dissabtes a l’espera de noves entregues de Tu cara me suena o La Voz. Ara el presenta Manel Fuentes, des del 2021, quan entre 2011 i 2014, la seua etapa més brillant, ho va fer Carlos Sobera. És un concurs cultural i senzill, tot i que murri. D’entrada, la parella concursant rep un milió d’euros. Ja és seu. Però han de jugar-se’l en vuit preguntes que forcen els aspirants a ser milionaris a fraccionar el premi en cada resposta. La gràcia rau a jugar sempre al tot o res, però ningú no ho ha fet. Encara ningú no s’ha emportat el ple. El màxim va ser el 2024, quan una parella va obtenir 550.000 euros.