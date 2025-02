El morbo està servit

Creat: Actualitzat:

El món de les xafarderies del cor és com els bíblics casaments de Canaan: el menú és inacabable. Ara, per menjar i beure fins a l’embafament, ha aparegut un nou plat. Anabel Pantoja i la seua parella David Rodríguez estan sent investigats pel Jutjat d’Instrucció número 3 de Las Palmas, que ha incoat diligències prèvies per un presumpte delicte de maltractament infantil sobre la seua filla Alma, de dos mesos, que ha estat ingressada dos setmanes llargues a l’UCI de l’hospital. El centre mèdic va activar el protocol davant de les malalties del nadó que semblava haver patit el denominat “síndrome del nen sacsejat”, un brusc sotrac que condueix a fractures paravertebrals, hemorràgies intercranials i lesions oculars. Pot ser que la parella no en tingui cap culpa, però els judicis paral·lels a la televisió ja s’han posat en marxa. Ara, tots els tertulians ja són experts en el tema, i a Anabel i David se’ls perseguirà per terra, mar i aire a la recerca de declaracions impossibles. I més amb quatre portades venudes en exclusiva a revistes del ram.