Promeses a llarg termini

Que la classe política viu en un altre món (potser millor però no en aquest) és una cosa ja sabuda i que, amb les seues paraules, s’obstinen a fer certa aquella màxima que tots els polítics són iguals, tret d’escasses i honroses excepcions. Però ara també han descobert que prometre, el que sigui, a llarg termini té l’avantatge que, arribat el moment, el personal ja no recorda la promesa. Així, Míriam Nogueras, portaveu de Junts, anuncia en una entrevista a Catalunya Ràdio que en dos anys La 2 d’RTVE emetrà íntegrament en català. Sens dubte una promesa de pes i d’allò més il·lusionant, però, per desgràcia, no confirmada del tot. L’anunci no ha tingut gaire repercussió, però ha obligat el president de l’ens públic, José Pablo López, a matisar-ho, assegurant que, d’aquesta manera, no es va abordar el tema en la reunió de la Moncloa amb Junts, sinó que es va posar sobre la taula el desig que augmentés les desconnexions de La 2 a Catalunya. Veurem com acaba i qui tindrà raó, però sens dubte seria molt lloable i bo per al català.