Doncs ja està. Després d’una setmana de glòria per als eurofans i les audiències d’RTVE, ja tenim representant espanyola per a Eurovisió del pròxim 17 de maig a Basilea. La cançó Esa Diva de Melody, una exnena prodigi amb el seu El baile del gorila, haurà de superar el repte de quedar el millor possible a la zona mitjana baixa de la classificació. Que guanyi resulta tan improbable com que en dos anys vegem La 2 íntegrament en català. El Benidorm Fest va tornar a confondre el que es busca, perquè Eurovisió és un concurs de cançons i no de coreografies. Va ser una de les pitjors edicions de les quatre que s’han vist fins ara. Les presentadores Paula Vázquez, Inés Hernand i Ruth Lorenzo, sobreactuades i amb un discurs carregat de tòpics, no van passar de discretes i, per a súmmum, un error en el marcador (que ja havia fallat al sumar la puntuació del jurat professional amb el del públic, abans de saber-se, amb un dels concursants) va avançar el nom de la guanyadora abans que la presentadora l’anunciés.