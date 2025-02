Latre s’afegeix a la festa

Creat: Actualitzat:

Malgrat que no va poder amb Aruser@s, de La Sexta, que comença bastant abans tot i que s’encavalquin al final, el retorn d’Ana Rosa Quintana als matins de Telecinco sí que va superar l’eterna rival en l’altre temps, Susanna Griso a Antena 3. No per gaire (15,00 a 12,5) però la va guanyar. I en el comentari del seu retorn de dilluns se’ns va quedar al tinter el també debut en el seu programa de Carlos Latre (Castelló, 1979) que ha recalat com a col·laborador de luxe a l’espai d’AR. Latre, imitador una mica estancat en la seua carrera, va arribar a la fama amb Crónicas marcianas a Mediaset i el Crackòvia de TV3. Després es va esllanguir amb la seua llarga presència com a jurat pilota a Tu cara me suena d’Antena 3 i es va apagar del tot amb el seu Babylon Show nocturn que va aguantar només nou entregues a Tele 5. El seu debut amb Ana Rosa va ser clonant-se com a Donald Trump per interactuar amb Isabel Díaz Ayuso. No va ser la seua millor nit, la veritat, i menys els seus comentaris. A Ayuso li va augurar que seria la pròxima presidenta espanyola i de Martínez Almeida que era un gran alcalde. Cal millorar.