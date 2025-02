Els CEO d’aquí saliven

Creat: Actualitzat:

La final de la Superbowl ho ha tornat a fer. Guanyada pels Philadelphia Eagles davant dels Kansas City Chiefs, encara que és igual el guanyador: rècord milionari d’audiència i rècord de recaptació en publicitat televisiva, cosa que fa salivar els CEO de les nostres cadenes, tant públiques com privades, imaginant la caixa que podrien fer amb un esdeveniment similar. La part dolenta, com rebla l’amic Iñaki, que no es perd una final des de temps immemorial, és que aquí no hi ha res que se li pugui comparar. Ni la supercopa venuda a preu d’or als petrodòlars. Facin-se una idea: més de 133 milions d’espectadors només als Estats Units. Els 25 patrocinadors que van emetre anuncis durant el partit van pagar 8 milions de dòlars (uns 7,75 milions d’euros) per 30 segons de publicitat, i el rècord se’l va emportar Apple Music, que es va quedar en exclusiva el Half Time Show, que va pagar ni més ni menys que 50 milions per veure el raper Kendrick Lamar, amb Trump a la grada i davant desplegant-se una pancarta pro Palestina. Es desconeix el que va dir però pot imaginar-se.