José Mota tanca la graella

Creat: Actualitzat:

Amb l’estrena aquesta nit de José Mota No News, La 1 tanca, ara per ara, la seua programació nocturna de dilluns a divendres. Sempre amb La Revuelta de Broncano com a capdavanter, tot gira al seu voltant: dilluns, a Bake Off: Famosos al horno; dimarts, el Late Xou de Marc Giró; dimecres, la sèrie espanyola Asuntos internos; dijous, Maestros de la costura, i divendres, aquest híbrid de xou d’humor, entrevistes i informació, amb Mota al capdavant, compartint micro amb Patricia Conde, l’“enfonsaprogrames” i considerada que porta mala sort en el món televisiu, a més de Santiago Segura i Florentino Fernández que, independentment de la seua vàlua professional, fa que ens preguntem allò de “però, és que no hi ha ningú més?” En l’estrena, com a convidats, Jesús Calleja, Rosa López i Kiko Rivera, que té el seu què, perquè fins ara semblava no sortir mai de l’univers Mediaset. En qualsevol cas, i esperant les audiències, val a recordar que el pitjor enemic de Broncano el tindrà a casa. Dos partits al febrer i dos a l’abril obligaran a retardar-ne l’inici.