Jo també vull ser la Vic

Creat: Actualitzat:

No ens estranya que la joventut d’avui dia passi d’estudis i esforços i tinguin com a ídols a les xarxes socials personatges com Montoya i Victòria Frederica de Marichalar de Borbó. Cap dels dos no ha fet mai res amb la seua vida però és que a la Vic, a més, les prebendes ja li venen de família. Cinquena en la línia de successió al tron, als seus 25 anys i sense estudis coneguts pensa: per a què? Ara mateix viu muntada en l’euro, amb uns ingressos mensuals que se’n van als 40.000. Els mitjans especialitzats els han esbocinat a consciència, a més del que no es pot comptabilitzar com a influencer de gamma alta: 20.000 euros per cada una de les vuit gales d’El desafío a Antena 3, és a dir, 160.000 en total. I n’hi ha més. Quatre mil per presència en esdeveniments diversos com a estrella convidada. Tres mil per posar al photocall sense declaracions. Si atén un micro la xifra es dispara, encara que només pronunciï un “bé, gràcies!”. I queda per saber el que ha cobrat pel cartell de Sant Isidre. He escollit malament la meua professió. Vull ser com la Vic.