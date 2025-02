‘El Desafío’ sempre guanya

Creat: Actualitzat:

La batalla de la nit dels divendres, televisivament parlant, té sempre un clar guanyador i la resta de la competència han de barallar-se per ser segons. Ens estem referint a El Desafío d’Antena 3. Potser a Telecinco li convindria, si és que li convé el repte, passar La isla de las tentaciones a aquell dia, perquè amb ¡De Viernes!, ara que ja no hi ha Bárbara Rey amb els seus flirtejos amatoris i les seues baralles maternofilials, no l’atrapa.

Aquesta setmana, el concurs d’Atresmedia va assolir un 15,4, i el de Mediaset un 9,6, que, segons expliquen els que dominen les estadístiques, va ser el pitjor registre assolit pel programa en el que portem del 2025. Com no serà la cosa que fins José Mota No News, que té la virtut de veure Santiago Segura en dos espais alhora a la mateixa hora, però en diferents cadenes, va estar a punt de superar-lo amb el seu 9,3 i això que és el menys favorit en les apostes. El cert és que El Desafío d’aquesta setmana va tenir un nivell d’emoció molt alt amb un Manuel Benítez que en la prova de l’apnea va arribar fins al 4’30’’.