El fiasco de Genoveva

Aclarim, d’entrada, una cosa. La culpa del que ara direm no és del tot seua, sinó de qui la va contractar creient que havia de ser una cosa i després n’ha estat una altra de molt diferent. El cas és que Genoveva Casanova (Ciutat de Mèxic, 1976) és, i per a les gales que queden no sembla que hagi de revertir-se la situació, la gran decepció de la present edició d’El Desafío d’Antena 3. Se la va fitxar com a ganxo mediàtic i ha anat encadenant decepció rere decepció, fins al punt de passar poc menys que desapercebuda. Quan no li dol una cosa, li fa mal una altra i va acumulant proves sense fer. És que no hi ha controls mèdics previs? El cas és que va l’última en la classificació i un pot preguntar-se què li van veure a aquesta filla de família de possibles que va saltar a la fama per casar-se el 2005 amb Cayetano Martínez de Irujo. Van tenir dos fills en comú i es van divorciar el 2007. Des d’aleshores viu a Espanya i és carn de l’Hola amb els seus successius romanços, cap de llarga durada, amb parelles de gamma alta. L’última, ni més ni menys que el rei de Dinamarca.