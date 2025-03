La tendència no s’inverteix

Creat: Actualitzat:

En absolut pretenem ser pesats insistint en el mateix tema, però és el que hi ha. Mediaset no aixeca el cap en temes d’audiència a excepció de La isla de las tentaciones i a l’espera que la reemplaci en el lideratge Supervivientes 2025. Totes les altres coses no van bé, inclòs el GH Dúo, un dels grans fiascos de la temporada tret de les xarxes socials, que hi cap tot. De fet, ens estem referint a la resta de la programació de Telecinco. El retorn d’Ana Rosa als matins no ha tingut la resposta esperada i això que Susanna Griso sembla estar més preocupada per redreçar la seua vida sentimental que pel programa, però on no s’aixeca el cap és a la tarda. L’intercanvi d’horaris de TardeAR, amb El diario de Jorge, no funciona. És més, ni li fa pessigolles a Sonsoles Ónega que sempre supera els dos dígits, mentre que ni Frank Blanco, ni Verónica Dulanto, ni, per descomptat, Jorge Javier, els voregen. El documental dramatitzat de Vázquez ja està molt vist, sí, però els temes de TardeAR són idèntics als d’Antena 3 i tot i així no enganxen.