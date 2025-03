Se’n va, però parlen d’ella

Creat: Actualitzat:

El món de la televisió està ple d’incomprensibles paradoxes però que són certes i allà estan. Mediaset ha recuperat el lideratge televisiu nocturn, gràcies a La isla de las tentaciones primer i Supervivientes després. Ajuda molt el muntatge amb les seues estrelletes que tenen com a poderós altaveu tots els programes de la cadena i fins i tot els que no hi són. I aquí ve la part bona. Ja saben, perquè així ho hem dit, que les dos cares més populars de Ni que fuéramos, que s’emet a Ten, se’n van a La 1. Parlem de María Patiño i de Belén Esteban. No se sap quan, però se’n van.

Tanmateix, des del seu minoritari magazín de sobretaula no paren de parlar de Supervivientes. És més, sense aquest, no queda clar de què parlarien. I sobretot, Montoya a banda, s’acarnissen amb Terelu Campos, excompanya. Ho expliquen tot, especialment des que han sabut que ja ha activat el protocol d’expulsió. No és cap novetat. Va fitxar per quatre setmanes a 50.000 euros per setmana i ja està a punt de complir-se el termini. Se n’anirà però seguirà en gales i platós.