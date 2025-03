Ja tenim finalistes

Creat: Actualitzat:

Doncs ja està! Després de la segona semifinal de divendres, que per cert va deixar en evidència la resta de competidors de la nit (és a dir, De viernes i José Mota, que està demanant a crits un canvi de dia), ja es coneixen els quatre finalistes de la present edició d’El Desafío d’Antena 3, amb una única sorpresa. Gotzon Mantuliz, Victòria de Marichalar, Susi Caramelo i Lola Lolita que amb llàgrimes i un escenificat sofriment programa rere programa, ha aconseguit desbancar Manuel Benítez quan, i és una opinió personal, ha competit més i millor que la influencer. El cas és que els finalistes es van aparellar també amb els descartats que en la finalíssima de divendres vinent intentaran ajudar-los a guanyar: Gotzon amb Guadalupe Casanova, Victòria amb Manuel Benítez, Susi amb Feliciano López i Lola Lolita amb Roberto Brasero. I el que no va deixar de ser curiós, a banda de les floretes que li tirava el membre del jurat Juan del Val a Genoveva, és l’aclaparadora promoció de Tu cara me suena amb Bertín Osborne com a estrella absoluta.