Adeu a Ralph de Bricassart

Ens ha deixat Richard Chamberlain (1934-2025) des de la seua residència de Hawaii, on vivia des de feia temps. Els seus 90 anys, només llastats pels últims problemes de salut, han donat per a molt. Fins i tot va estar al podi de la discreció de la seua homosexualitat després de “sortir de l’armari” l’any 2003, al cap de de gairebé 30 anys de viure en parella amb el seu company. Chamberlain va ser, sobretot, un actor de televisió. Particularment el recordo més com el Doctor Kildare als 60, però va adquirir més popularitat donant vida al sacerdot catòlic Ralph de Bricassart, al melodrama El pájaro espino (1983) que va seduir la pràctica totalitat de l’audiència femenina al caure en els encants d’una de les seues feligreses, concretament Rachel Ward, com Maggie, que va substituir a última hora l’elegida Jane Seymour. Malgrat que menys popular, també caldria recordar Richard Chamberlain (el d’Allan Quatermain va ser un treball per a la pantalla gran) com l’Edmundo Dantes en l’adaptació del clàssic de Dumas del 1975 amb un gran Tony Curtis com a dolent. Descansi en pau.