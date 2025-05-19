El fiasco d’Eurovisió (1)
És veritat. Podríem resoldre el tema amb una única entrega, però és que, vist tot el que hi ha, ens falten línies. Melody, ja al conclave anual de friquis més important que se celebra a Europa, va fracassar. Això ho comentem demà. Ara parlarem d’un altre fracàs, el de la prèvia de La familia de la tele. L’audiència va ser tan mínima que fins i tot el va superar Fiesta de Telecinco. Parlant del mateix. Alguns col·laboradors disfressats, amb absències notables, passejant-se sense solta ni volta pel plató, parlant a crits i tots alhora... Per un moment vam pensar que es tractava d’una Fan Zone de la roja moments abans d’una final europea. Pèssimes connexions amb fallades tècniques inacceptables en una televisió, ni pública ni privada. De fet, el mini telenotícies emès poc després els va deixar a tots en evidència amb les mateixes connexions en idèntics escenaris. Impecables, però és clar, els van fer professionals de la casa. Ah, i l’anàlisi postfestival a La 1 ens va recordar molt, molt, El Chiringuito després d’una eliminació europea del Madrid.