La cervesa del Norm
Estem de pega amb els referents televisius. Se’ns en van en cascada. Ara ens ha deixat l’actor George Wendt, als 76 anys. I tornem al que ja escrivíem ahir. A les noves generacions aquest nom els sonarà, si els sona, a xinès. Doncs bé, Wendt, de més recorregut teatral que cinematogràfic, es va fer popular pel seu paper de Norman a la sèrie televisiva Cheers (1983-1993), que a casa ens va agradar més que la mitificada Friends. La cosa girava entorn d’un bar, propietat d’una exestrella del beisbol, els Red Sox, de Boston, esport que va haver d’abandonar per la seua addicció a l’alcohol. El Norm és un secundari de luxe que va aguantar els 273 capítols emesos, amb molt poques frases. Només la petició de “cervesa” i escoltar, quan obria la boca més del compte, com la resta de clients li cridaven “Norm!” i tornava a la seua gerra. De fet, George Wendt va assolir més popularitat que el protagonista absolut, Ted Danson (que va acabar, entre altres treballs, com a cap del CSI Las Vegas) o Kelsey Grammer, als sons del Where Everyboy Knows Your Name.