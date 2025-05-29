El que Melody ja no veurà
Si alguna cosa ha quedat clara després de l’estrident roda de premsa de Melody, tard, malament i que potser no l’hauria d’haver fet mai sense una reunió prèvia amb RTVE (però bé, ella i els seus assessors ja s’ho faran, si els té), és que ja no veurà a la pública l’exnena prodigi del goril·la ballarí i que fa la sensació que s’ha quedat estancada en l’edat en què la va cantar valorant el rebot amb què va obrir micros. Això és. A Eurovisió no hi tornarà, ni tan sols encara que es presenti cent vegades al Benidorm Fest. A La revuelta, tampoc. Broncano, en el programa de dimarts, li ho va deixar claret i, per descomptat, no va demanar disculpes. No tenia per què fer-ho i, és més, en tot cas era la Diva qui ho havia de fer. Això sí, segur que Melody treu algun avantatge de tot això. És de suposar, d’entrada, que amb el morbo generat (feia anys que Eurovisió no donava tant de si) li augmentessin els bolos estiuencs en què, és clar, la seua cançó serà la més sol·licitada, i, aquesta vegada, com ella l’havia parit. I a partir d’aquí, El Hormiguero l’espera amb els braços oberts (diuen que l’acord ja està tancat) i el De viernes, també.