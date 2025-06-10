Jordi Hurtado és humà
El tema de Jordi Hurtado és una llegenda urbana. No cal fer-hi més tombs. Nascut a Sant Feliu de Llobregat el 1957 i després de passar per diferents programes televisius va arribar al Saber y ganar de RTVE el 1997 i encara hi segueix. Vint-i-vuit anys presentant-lo de diumenge a diumenge amb tan sols un mes de baixa, de maig a juny del 2016, per una intervenció quirúrgica. D’acord. Els programes es graven dos dies a la setmana i s’emeten fins que s’acaben. O sigui... Però allà està l’home. Tampoc no el va beneficiar el particular cameo que va protagonitzar a l’excel·lent sèrie El ministerio del tiempo, una de les millors coses que ha fet mai La 1, en la qual apareixia per una de les portes, del segle XVIII, per anar a Prado del Rey a gravar el concurs. Va engrandir la seua llegenda, amb la seua frase “no facin cas de les aparences. Enganyen”. El cas és que ara, als seus 68 anys acabats de complir, assegura que es prendrà les coses amb més calma. Seguirà al capdavant del Saber y ganar de dilluns a divendres, i dissabtes i diumenges, el programa cultural caurà a les mans de Rodrigo Vázquez (Ourense, 1987).