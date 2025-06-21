Mercedes no es jubila
n Als seus 74 anys, Mercedes Milá (Esplugues del Llobregat, 1951) és d’aquesta rara espècie, cada vegada més, d’animals televisius que al seu diccionari no tenen la paraula jubilar-se. Sempre al candeler mediàtic des dels seus impactants èxits amb Dos por dos amb Isabel Tenaille; Buenas noches i la seua entrevista a Paco Umbral i el seu llibre; o Jueves a Jueves quan Camilo José Cela li va explicar les seues habilitats per absorbir aigua via anal, però sobretot quan es va posar al capdavant del concurs Gran Hermano, quan sí que era un trencador programa en el prime time. Mercedes Milá mai ha deixat de ser notícia, fins i tot quan, després de passar per Mediaset, les audiències li van donar l’esquena. Ara tornarà a La 1, de fet ja està la cosa en fase de rodatge, amb Me meto en un jardín que, a bord d’una furgoneta, recorrerà la geografia espanyola a la recerca de racons singulars amb una entrevista en profunditat, una barreja d’Un país en la mochila de Labordeta, Volando voy de Jesús Calleja o, sobretot, El foraster de Quim Masferrer.