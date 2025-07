Un premi molt merescut

Creat: Actualitzat:

Que per a Jordi Hurtado (Sant Feliu de Llobregat, 1957) no passen els anys és una cosa que ja queda fora de qualsevol dubte. Ni l’afecta el calendari, ni, es podria dir, els programes, des que en un ja llunyà 1985 debutava a RTVE amb l’aplaudit concurs, en clau d’humor, Si lo sé no vengo, però no va ser fins al 1987 quan va deixar entreveure la seua immortalitat quan es va fer càrrec de Saber y ganar. Des d’aleshores sempre ha estat allà, menys des de finals de maig fins a començaments de juny del 2016, ja que es va agafar la baixa a causa d’una intervenció quirúrgica. Des d’aleshores no ha fallat ni un sol dia, de diumenge a diumenge, setmana rere setmana, mes rere mes i any rere any. Ara, que ja ha anunciat que es prendrà un descans els caps de setmana, acaben de concedir-li el Premio Nacional de Televisión. Un guardó, la veritat, totalment merescut. O potser hi ha en l’univers televisiu algú que discrepi de la justícia del guardó? Així que, enhorabona, Jordi, i que el gaudeixis. Si algú se’l mereix, almenys per perseverança més que demostrada, aquest ets tu.