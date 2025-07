‘Revuelta’ amb pròrroga

Creat: Actualitzat:

Alguns diuen que la idea va sortir des de la cúpula de Prado del Rey. Altres, que ja estava contemplada per contracte. El cas és que el 3 de juliol David Broncano va acomiadar La revuelta per vacances. Però tanmateix, el dilluns 7, Sant Fermí, va tornar a ocupar el seu buit en l’access time, anglicisme que indica la prèvia del prime time, horari de màxima audiència. Els danys col·laterals han estat notables. El fet de portar el final del Grand Prix a les dos de la matinada, per a desesperació de pares i nens, i retardar una setmana l’arrancada de La cabina amb J.J. Vaquero i Álex Clavero. Al final ho van explicar tot. Va sortir el responsable i, mig de broma mig seriosament, va assegurar que el que estàvem veient s’havia gravat el 26 de juny, en una sessió maratoniana en què es van registrar cinc hores de programa per programar-los el 7, 8, 9 i 10 de juliol. O sigui, avui sí que és l’última entrega de La revuelta, enllaunada, però sí, és La revuelta. Tanmateix va tenir el seu què. Sebastián Yatra, el convidat de dilluns, va entendre de què anava el xou i va col·laborar com ningú. Excel·lent.