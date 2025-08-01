El públic ha d’ajudar?
¿Algo que declarar? s’enfonsa a La 1 amb tan sols dos programes. Sense el coixí de l’Eurocopa Femenina ha perdut més de cinc punts pel camí i del 13,3 ha passat al 8 pelat. Ja ho vam dir a l’estrena. És un programa que quallaria a Mediaset, però a la pública no. I encara no ens expliquem com els defensors dels drets de la dona, de l’home i dels col·lectius no han saltat encara davant d’aquesta subhasta en què ell o ella han d’escollir una parella per marxar junts a les Canàries. L’elecció la marquen secrets personatges que s’amaguen en una sèrie de maletes. Aquesta setmana, sense anar més lluny, la cosa anava sobre una noia que li feien pudor els peus, un candidat que deixava anar flatulències sense ordre ni concert o una noia que va ser infidel a la seua parella durant el seu embaràs. Però el pitjor de tot està en aquest (mal) costum dels electors de demanar consell al públic sobre qui han o no d’eliminar. Allò del comodí del plató pot estar bé per a concursos culturals però en aquest, entre les rialles del presentador, sembla més propi d’un circ romà amb el polze cap amunt o cap avall.