Veo 7, l’última a arribar
Per si encara no se n’han assabentat, des de fa un parell mesos, a la TDT, tenen, per escollir, un nou canal. Es tracta de Veo 7. En realitat nou no és, malgrat que portava, fins que ha reaparegut per ocupar l’espai que va deixar buit en el seu moment Gol Play, tretze anys d’absència. Com que Veo va debutar el 2005 i va deixar d’emetre el 2011 mai no va tenir una gran audiència però en el seu moment va comptar en nòmina amb Carlos Pumares, Agustín Castellote o Federico Jiménez Losantos. El seu moment de glòria el va obtenir, per si no ho recorden, el 4 de juliol del 2009 en el seu espai Doce horas sin piedad que van entrevistar durant tot aquest temps, tret de les pauses publicitessis per descansar, Pedro Ruiz. La seua programació actual no és, la veritat, gran cosa. Sèrie de nivell mitjà baix encara que destaca al matí la remissió de diversos capítols de Los vigilantes de la playa, un petit clàssic de la televisió dels vuitanta i part dels noranta, amb David Hasselhoff, el d’El coche fantástico i Pamela Anderson i els seus atrevits banyadors. Pel que fa al cine, tampoc no va gaire més enllà.