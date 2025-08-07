‘La casa de los Martínez’ 2.0
Curiós el cas de Pasa sin llamar, el programa d’entreteniment que ara mateix poden trobar els dissabtes a La 2 passades les onze de la nit. Curiós perquè es va gravar el 2024 i ha passat prop d’un any en un calaix abans d’estrenar-se al juliol a La 1 i, a causa d’una baixa audiència (es mou entre un 2 i un 3), s’esllangueix ara a La 2. Però, en qualsevol cas, allà està. Inés Hernand, Mariona Casas, Alba Carrillo i Carmina Barrios se suposa que són unes veïnes en un bloc d’apartaments que van rebent convidats per riure una estona i fer veure que s’ho passen d’allò més bé. Pasa sin llamar ens recorda molt, molt, a aquell èxit de TVE, entre 1966 i 1970, quan només existia una única cadena en aquest país, titulat La casa de los Martínez. Hi vivien la família Martínez, és clar, amb Carlos Muñiz i Julita Martínez, els pares, els seus fills i Florinda Chico i Rafaela Aparicio com a treballadores de la llar. I per allà hi anaven passant diàriament els famosos de torn de l’època per parlar de les seues coses. S’emetia diàriament durant la sobretaula i, com no podia ser de cap altra manera, amb èxit.