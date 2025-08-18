Res ha canviat
Ha tornat el futbol de manera oficial a la televisió i sembla que no se n’hagués anat mai. Tot segueix exactament igual a com ho vam deixar: horaris impossibles, temperatures tòrrides, el Barça inscrivint jugadors, per cinquè any consecutiu, de matinada i amb el termini rondant el venciment i, sobretot, el descontrol arbitral. Han anunciat canvis en coses secundàries, derogant la llei franquista del doble cognom. Ara Munuera Montero és Munuera a seques, però en l’important tot continua igual.
Fa tot just una setmana hi va haver reunió arbitral amb els clubs. Cada vegada que un jugador cau a terra commocionat, es para el joc. En el Mallorca-Barça no va ser el cas i el gol de Ferran Torres va condicionar la resta del partit. Tampoc ha canviat la lectura del fet als mitjans. Per als afins (els catalans) no hi va haver infracció de Munuera. Per als de la Meseta, el primer atac a l’essència de la competició. Així, el que hem dit: res ha canviat. Tot va de si les decisions ens beneficien a nosaltres o al rival. Només Lamine es queda al marge de tot.