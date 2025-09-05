Entusiasme no indescriptible
M’apropiaré de l’expressió encunyada pel meu amic Iñaki per qualificar el concurs que va estrenar dimecres Antena 3 i que respon al nom de Juego de pelotas i que presenta Juanra Bonet: entusiasme sí, però no indescriptible. Sí, és un concurs familiar, blanc, blanquíssim, que no s’allarga gaire en el temps, però que tampoc no aporta res nou al gènere. És més, diríem que s’emet massa tard perquè amb l’aigua com a element protagonista, i tot i que encara estem a l’estiu, les cadenes ja estan de ple en la seua programació de tardor. Aquest dimecres es va emetre una espècie de pilot amb famosets, coneguts i saludats al plató (després vindran els concursants anònims). Va ser un duel entre humoristes i cantants. Han de respondre a una sèrie de preguntes col·locats al final d’un tobogan pel qual llisquen unes pilotes gegants. Si encerten, s’aturen en sec. Si s’equivoquen, els empenyen a la piscina. Aquesta vegada el premi guanyat, més de 40.000 euros, va anar a mans de l’ONG de torn. Arrossegat per El Hormiguero va fer un 18,6 d’audiència.