Retorn a la llar
Ja ho havíem escrit aquí mateix. Després dels fiascos a Netflix i a La 1 de RTVE, als supervivents de Sálvame, veritablement una espècie en perill d’extinció televisivament parlant, no tenien més remei que tornar on mai no haurien d’haver sortit després de ser expulsats del paradís de Telecinco: al modest piset de Ten. Aquest és, i no un altre, el seu hàbitat natural. S’hi senten com a casa, es mouen i fan el que els dona la gana. El programa es diu No somos nadie, i s’ajusta com anell al dit a la realitat. Belén Esteban, María Patiño i Kiko Matamoros van a la seua bola. S’aixequen del sofà quan volen, es posen d’esquena a la càmera o miren a la que no els toca; les fallades tècniques venen encadenades i van i venen del balconet, on es fumen un cigarret (bé, només la Belén), o al lavabo sense demanar permís. D’audiència van, de mitjana, per l’1,2. Una ridiculesa però com que Ten es mou entre el 0,3 i el 0,8, resulta que són el programa estrella. Doncs res, a continuar donant exclusives com la de la ruptura de Lamine Yamal (18) amb la seua parella Nicki Nicole (26).