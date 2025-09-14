El tercer en discòrdia
Que consti que Directo al grano no es va estrenar a La 1 el dilluns 1 de setembre perquè RTVE va considerar que era massa arriscat, com a programa de tarda que és, deixar-lo a mans, o als pedals per ser més precisos, de la Vuelta Ciclista a Espanya. Així que amb aquesta ja finalitzada és l’edició amb més impediments aliens a la cursa en els seus noranta anys d’història.
Demà arriba, per fi, l’espai amb què la pública pensa competir pel lideratge d’aquesta franja horària. Un altre magazín, calaix de sastre, presentat per Marta Flich (València, 1978) i el trotaplatós, Gonzalo Miró (Madrid, 1981), famós sobretot per ser el fill de la cineasta, i directora de la casa en el seu moment, Pilar Miró. Arriba per lluitar amb El tiempo justo de Joaquín Prat a Telecinco i I ahora Sonsoles de Sonsoles Ónega a Antena 3. El primer peca de massa transcendental i el segon, de massa pàmfil en ocasions. A veure si aquest aconsegueix el desitjat terme mitjà, amb l’experiència de col·laboradors com Alfonso Ussía, Ada Colau, Paco Lobatón i Rosa Villacastín.