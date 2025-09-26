Per a un públic molt concret
Es veia venir. Passada la novetat, Los archivos secretos del NO-DO de La 1 han perdut el lideratge de la nit dels dimecres en mans de l’innocu concurs familiar Juego de pelotas d’Antena 3. Per poc però l’ha perdut. I és que aquesta joia extreta dels arxius de la Filmoteca Nacional només interessa al sector d’espectadors que, per edat, saben el que eren els Noticiarios y Documentales que es projectaven, de forma obligatòria, a les sales cinematogràfiques abans de la pel·lícula. I, parafrasejant Messi, amb això no arriba per guanyar.
Tampoc no ajuda el muntatge. Massa veus explicant les censures del franquisme en el seu propi aparell de propaganda i sobren aquestes pesades imatges en què es veuen els experts buscant rotllos entre les prestatgeries i restaurant les cintes. Tantes vegades en un programa cansen i alluyen el curiós. Del que s’ha vist aquest dimecres, ens quedem amb el menysteniment franquista a la gran Maria Callas en el seu únic concert a Espanya, a Bilbao concretament, per divorciada i adúltera confessa amb Aristotelis Onassis.