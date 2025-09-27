El somni d’un jubilat
Ara que s’estan creuant apostes sobre qui estrenarà abans, si la Sagrada Família la seua Torre de Jesucrist, prevista per al juny del 2026 o el Barça l’Spotify Camp Nou, Andreu Buenafuente ens va fer arribar des del seu Futuro Imperfecto, en la nit dels dijous a La 1, el que va qualificar com “el somni del jubilat”. Un veí del barri de les Corts barceloní, amb una vista privilegiada de les obres des de la terrassa de casa seua, s’ha muntat un canal a YouTube, Camp.nou.now, en què ofereix diàriament una crònica diària sobre l’evolució de les obres. Eric Cervetó, aquest és el nom de l’autor d’aquesta brillant idea, està que ho peta a les xarxes. Segons ell, la cosa no està ni al 50 per cent però ja se sap que avui dia les ciències, i sobretot les constructores, avancen una barbaritat. Buenafuente, que ha tornat a la programació amb pols ferm, i millors audiències, ja va utilitzar el Camp Nou per a la promoció de la nova temporada amb el codirector David Martos. Ja saben allò de “no arribem, no” amb resposta de “nosaltres, sí”. Cervetó hauria de tenir una secció fixa al seu late night.