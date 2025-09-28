Andorra, present a ‘La Voz’
Atès que des de fa anys, concretament des que Kelly Isaiah va guanyar el 2020, no tenim presència lleidatana a La Voz, d’Antena 3, el programa estrella la nit dels divendres, hem de posar els ulls en la nostra veïna Andorra, que en l’última entrega del concurs coral va ser protagonista absoluta gràcies al talent i la veu de Claudia Torrent, de 27 anys, que respon al nom artístic de Sisi Bon. Literalment va posar el públic dret i va obligar a girar-se els quatre coaches amb la seua versió del clàssic d’Aretha Franklin, A Natural Woman. I aquí és on volem anar a parar. Sebastián Yatra, Mika, Malú i Pablo López la volien per al seu equip. Sisi Bon havia de decidir i les seues preferències, era evident la seua complicitat amb ells, anaven per a Mika o Yatra. Però, no, no va poder triar. Malú va utilitzar l’absurd microbloqueig i els seus companys van quedar anul·lats i se la va emportar ella. És això just? No és la concursant la que ha d’elegir amb qui vol continuar a La Voz i no ser escollida a dit? No ho sé. La norma pot ser que doni espectacularitat, però justa no ho és en absolut.