La tele enemiga
Els famosos, d’aquesta societat nostra que només accepta mediàtics, i si són en xarxes millor, visiten els platós per dos motius: per parlar d’ells i si es tracta de baralles familiars i/o de parella, millor. O quan han de ser objecte d’un conscienciós reportatge d’investigació. En tots dos casos, Mediaset és la casa més adequada. Té la mà trencada en aquests menesters. Aquest dilluns, sense anar més lluny, van mostrar del que són capaços en la seua entrega dels dilluns d’El precio de... que dirigeix i presenta Santi Acosta. Titulat com El precio de la codicia, li van fer un vestit a mida a Isabel Pantoja, enemiga declarada de la cadena. Ella no va ser-hi per defensar-se, però el tribunal televisiu la va condemnar. Tertulians, tots ells doctorats en “Pantojisme”, i dos examigues la van deixar com un drap brut: ambiciosa, egoista que només viu per i per als diners i que no li importa deixar cadàvers pel camí, en el sentit figurat, s’entén. Fins i tot van afirmar que la radiofonista Encarna Sánchez, que va perdre el cap per ella, la va esprémer com un llimó.