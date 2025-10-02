Bastó i pastanaga a Telecinco
Al Boig d’ahir explicàvem com a Telecinco no li tremola el pols al deixar com un drap brut una de les seues víctimes predilectes, i si al plató s’asseuen dos examigues, la feina ja està mig feta. Avui veurem el seu pla B, en el qual alterna, a canvi d’una suculenta mossegada, el clàssic bastó i pastanaga amb altres figures més o menys mediàtiques, que accepten, de bon o mal grau prendre part en el joc. Ens estem referint a Bailando con las estrellas. Aquest concurs de ball que no té grans índexs d’audiència, però es manté allà, ajudat amb el morbo de veure a la pista Bárbara Rey i Anabel Pantoja. Fa temps que les dos són, ara apallissades i ara adorades, per Mediaset. I vulguis que no, en el ball són les reines. La nebodíssima amb l’ajuda del professor Álvaro Guerra i l’exvedet, d’Abel Gil. Per cert, el seu llibre de memòries, Yo, Bárbara, ha estat un fracàs en vendes bàsicament perquè no hi explica res de nou, perquè ja ho ha explicat tot. Però aquí la tenim, recordant vells temps en què era la reinona dels programes televisius de varietats.