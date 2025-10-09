‘La que parla com tu’
Ens sembla molt bé que es posi en marxa una cadena pública que faci la competència a l’anquilosada TV3, bé, ara 3Cat, com a alternativa al domini de l’audiència televisiva a Catalunya. Una cosa que ja va intentar, no fa tant, 8TV i va estar a punt d’aconseguir-ho. Dit això, també fa pensar que l’anunci del que s’acosta ens recordi el Barça i el seu retorn a l’Spotify Camp Nou: es va anunciar per a l’11-S, una data idònia, ara arranca aquest dilluns, el 13-O, i l’arrancada definitiva serà el gener del 2026.
En la presentació va sonar més i més fort la paraula il·lusió que el lema de la nova cadena: La que parla com tu. És veritat, arranca innovadora perquè es veu que hi ha pressupost amb noms de pes encapçalats per Jordi Basté, el rei de RAC1, i el seu programa d’entrevistes, Pla seqüència, sense cap tall. Xavier Bundó, el líder dels matins del cap de setmana de la cadena, i una llarga llista de noms com Danae Boronat, les Mamarazzis, Gemma Villanueva, Jacob Petrus, Candela Peña i fins l’alcaldable Bob Pop. Això, il·lusió tota.