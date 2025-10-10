Belén ara ja és Lady
Belén Esteban (Madrid, 1973) té la innata habilitat de sorprendre sempre el personal. És igual el que faci. Sempre hi és. De tota la fauna sortida de l’univers Sálvame és l’única que es manté a la superfície. Des que va saltar a la fama per ser parella, primer, i mare, després, de la primera filla de Jesulín de Ubrique, la seua popularitat no ha disminuït un pèl a la televisió: no es cuida, el seu estilisme és francament millorable, la seua dicció no passa de discreta i li costa embastar més de dos frases amb coherència... però el públic l’adora, sobretot el que consumeix les xarxes socials. Ha tornat, ara mateix, a Ten, el seu hàbitat natural, però podria ser on volgués per poc que s’ho proposés. És sinònim d’audiència. La seua última conquesta és haver estat triada com a Lady Beefeater i ambaixadora de la coneguda marca de ginebra en la nova campanya publicitària. Belén va anar a la destil·leria londinenca per fer-se les fotos de rigor. El responsable de la casa va justificar la seua elecció “pels seus contrastats coneixements del món de la ginebra”. I no anava amb segones.