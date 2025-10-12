La 1 està imparable
Si exceptuem el ridícul, perquè no pot ser catalogat de cap altra manera, d’RTVE al gastar-se els diners i les ganes amb La familia de la tele, desatenent el més mínim sentit comú, el cert és que totes les seues decisions per millorar el nivell i l’audiència de la cadena han estat les correctes. És a dir, li han funcionat totes i especialment en aquest retorn a la programació convencional després de l’estiu. Consolidada ja la segona posició en el rànquing, relegant Telecinco a la tercera; ja va a buscar el lideratge absolut.
Només cal fer un cop d’ull a la graella. La revuelta de Broncano torna a retallar terreny a Pablo Motos (D’acord! Tot depèn del pes dels convidats que vagin a El Hormiguero); Mañaneros és el programa més vist als matins per sobre d’AR i Susanna Griso; Directo al grano ha polvoritzat Joaquín Prat a Mediaset i empetiteix Sonsoles Ónega a Antena 3, i Aquí la Tierra, un programa modest que ja arriba al 14, abans del Telenotícies. Com deu ser la cosa que Jacob Petrus tindrà una versió en català en la nova La 2 Cat.