Futbol i 2Cat no casen
O almenys de moment. L’estrena de l’Espanya-Bulgària, a La 2Cat en català, amb el mateix partit a La 1 en castellà, no va funcionar amb una audiència insignificant. Tot té la seua explicació. Va ser el pitjor partit escollit per RTVE per al debut. La roja és un mal reclam per enganxar el personal a Catalunya. I més tenint l’opció, majoritària, de seguir-lo en la veu de Juan Carlos Rivero, el de sempre. David Figuera, responsable de la narració en català, no va tenir-ne la culpa, però alguna cosa va influir que en comptes d’enviar un equip independent a Valladolid, escenari del xoc, s’optés per comentar-lo des de Sant Cugat veient les imatges per televisió. Una altra cosa seria que en comptes d’Espanya el partit a emetre fos un del Barça, o fins i tot de l’Espanyol o del Girona, però clar, RTVE no en té els drets, més enllà dels de la selecció o de la Copa del Rei. I a les plataformes que sí que els donen hi ha al menú l’opció de l’àudio en català. O sigui, que caldrà esperar a la pròxima finestra de novembre davant de Turquia i Geòrgia. La cosa no pinta gaire bé, no.