Ja tardava
Sí, és cert. José Miguel Monzón (Madrid, 1955) ja tenia un Ondas, però pel programa Caiga quien caiga, del qual era la cara més visible juntament amb els seus intrèpids reporters d’ulleres negres. Però aquest, el que li acaben de concedir, és el primer a títol individual. I ja tardava. Ara mateix, amb Andreu Buenafuente, el Gran Wyoming és el millor comunicador que hi ha a la televisió d’aquest país. I sí, també és cert, tots els premiats d’aquesta edició, i de les anteriors, s’ho mereixen. Sí, però el cas de Wyoming ja era una injustícia. El seu programa a La Sexta és el més longeu de la cadena, l’únic que pot presumir de ser fundacional des del 30 de maig del 2006. Són 20 anys de traça televisiva. De fet, ja ho havia demostrat a RTVE amb els seus anteriors Silencio se juega o El peor programa de la semana, que va ser cancel·lat per una entrevista en directe a Quim Monzó. Ara ja té l’Ondas al qual s’haurien de sumar les també fundacionals Beatriz Montañez, Thais Villas o Usun Yoon. A gaudir-ne.