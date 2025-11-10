La realitat, a vegades, és tossuda
La realitat és el que té. És tossuda i gairebé sempre no té volta de full. A Mediaset, per citar un exemple, s’han posat en mans dels realities. Sempre ho han fet, és veritat, però mai com en aquests últims temps. És la seua aposta per recuperar un lideratge en les audiències que ja fa temps, molt de temps, que se’ls ha escapat de les mans. Ara mana Antena 3 i RTVE també l’ha superat.
El cas és que sense donar temps a l’espectador a descansar del pesat Supervivientes, ha arrancat temporada no amb un, sinó amb dos. Els dilluns, La isla de las tentaciones i els dijous, Gran Hermano 20, versió anònims. Tot això promocionat per totes les gales hagudes i per haver i els altaveus dels programes satèl·lits. Els números són bons, encara que tampoc no són per tirar coets; diríem que són al podi, però darrere d’hormigueros, revueltas i futuros imperfectos. Potser és que sí que han provocat embafament, del sempre més del mateix, en l’irreductible legió de seguidors. Tot i que sempre quedarà el salvavides de les xarxes.