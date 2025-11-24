El fiasco de ‘GH20’
Els caps pensants de Mediaset estan donant voltes al fet que Gran Hermano estigui fent aigües pels quatre costats precisament en l’emblemàtica edició número vint. Deu ser el canvi de la tradicional de Guadalix de la Sierra per la trencadora de Tres Cantos que ho sembla tot menys una cosa? Deu ser perquè els anònims concursants, però anònims de veritat, no generen morbo ni cap interès en una ja saberuda audiència? S’està assistint a un irreversible final de cicle d’un reality que, en el seu dia, Mercedes Milà va presentar com un experiment social?
El cas és que les audiències són més que pobres. Ni Jorge Javier, més pluriocupat que mai amb les gales dels dos realities actualment a la cartellera i el seu Diario de dilluns a divendres, no aconsegueix apujar l’acceptació que no arriba, ni de lluny, als dos dígits. Els dijous, el seu dia fort, GH20 és superat per El Hormiguero, La revuelta, Futuro imperfecto i fins i tot per First Dates. Un desastre, vaja... fins al punt que no es descarta prendre mesures més extremes.