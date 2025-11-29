Ja l’enyorem
No fa ni dos dies que va deixar d’aparèixer a la petita pantalla i ja enyorem Andreu Buenafuente, de baixa per prescripció facultativa amb un galopant estrès professional que aconsellen un temps de reset i aturada. Aquest dijous el seu buit al Futuro imperfecto de La 1 va ser omplert amb un reescalfat de programes anteriors i amb un exercici de pragmatisme, en to “el rei és mort, visca el rei”. RTVE ja n’ha anunciat el substitut fins que passi la tempesta. Un espai a càrrec de la biòloga Fabiola Jones, no, res a veure amb Indiana, que porta 15 anys a Àfrica i que defensarà la naturalesa des de la sabana de Namíbia, amb tocs d’aventures i exotisme. Un gir copernicà en el concepte d’entreteniment. Buenafuente també ha deixat momentàniament el seu radiofònic Nadie sabe nada de la SER, amb Berto Romero, i el seu Tenorio dels escenaris barcelonins juntament amb la seua parella, Sílvia Abril. Malgrat que queden dies també està en l’aire allò de les seues campanades des de la Puerta del Sol. Bé faria la pública a buscar un Pla B, per si de cas.